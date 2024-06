Barry Keoghan spielt in Sabrina Carpenters neuem Video mit!

Lange wurde über die Beziehung zwischen Sabrina Carpenter (25) und Barry Keoghan (31) nur spekuliert. Inzwischen gehen die beiden recht offen mit ihrer Liebe um. Im Musikvideo zu "Please Please Please", der neuen Single des Popstars, übernimmt der Ire nun sogar eine Hauptrolle. In dem Clip, der auf YouTube zu sehen ist, verkörpert der "Saltburn"-Darsteller einen Bad-Boy, den die Sängerin auf einer Polizeistation trifft. Nachdem sie den Hottie aus dem Gefängnis abholt, muss sie verschiedene Verbrechen ihres Liebsten mit ansehen und pflegt seine Wunden.

Neben Szenen von Schlägereien und zwielichtigen Geschäften turteln Sabrina und Barry in dem Video viel miteinander rum. Am Ende fällt sogar ein Kuss – allerdings klebt die Sängerin dem Filmstar davor ein Stück Panzertape über die Lippen. Sogar im Text des neuen Songs scheint die Blondine auf den 31-Jährigen anzuspielen. In der ersten Strophe singt sie: "Ich habe gehört, dass du ein Schauspieler bist, also spiel mal einen aufrichtigen Kerl." Ihre Fans lieben den neuen Song – besonders wegen des Überraschungsgastes. "Die Tatsache, dass Sabrina ihren echten Freund als Hauptdarsteller in ihrem Musikvideo hat, ist einfach so romantisch!", schwärmt ein User in den Kommentaren.

Der "The Banshees of Inisherin"-Star unterstützt Sabrina bei jeder Gelegenheit. Kürzlich hatte die Musikerin einen Auftritt beim "Big Weekend"-Festival in England. Ein Video auf TikTok zeigte, wie er bei der Performance der US-Amerikanerin zuschaute. Mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht beobachtete er seine Freundin und sang den Text ihres Hits "Espresso" mit.

