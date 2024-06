"Bin in Rente": Deutet Rihanna Ende ihrer Musikkarriere an?

Scherzt Rihanna (36) nur, oder will sie tatsächlich ihre Musikkarriere beenden? Vor wenigen Tagen war die Unternehmerin mit ihren Kindern und Ehemann A$AP Rocky (35) in New York City unterwegs. Auf den aktuellen Fotos sieht man sie in einem langen Stoffrock, roten Sneakern und einem blauen T-Shirt. Auf dem T-Shirt prangen die Worte: "Ich bin in Rente" – die Schrift darunter kann man nicht erkennen, weil die Sängerin geflissentlich ihre hellgrüne Tasche davor hält. Bedeutet das etwa, ihr lang ersehntes neues Album wird doch nicht veröffentlicht? Immerhin warten ihre Fans schon mehr als acht Jahre darauf.

Es könnte sein, dass Rihanna ihren Fans nur einen kleinen Schrecken einjagen will. Auf X sammeln sich die Fans, um ihre Theorien auszutauschen. "Okay, Zeit, sich von R9 endgültig zu verabschieden", trauert ein Fan schon. Andere Fans haben allerdings mehr Hoffnung: "Passt auf, das wird bestimmt der Titel ihres neuen Albums! Sie macht doch gerne Witze!" Wieder andere halten jedoch dagegen: "Leute, sie ist viel zu beschäftigt mit ihrem ganzen anderen Kram, als noch Musik zu machen. Sie wird niemals noch ein Album herausbringen, da habt ihr's!" Erst vor wenigen Tagen hat die Sängerin ein neues Projekt ihrer Marke Fenty angekündigt. Die Unternehmerin wird nach Make-up und Klamotten bald eine Haarpflegeserie veröffentlichen.

Anderen Fans fällt weniger die Nachricht auf dem T-Shirt und mehr ihre Tasche auf. Die hält Rihanna nämlich in jedem Foto vor ihren Bauch. Ob ihre zwei kleinen Söhne bald ein neues Geschwisterchen bekommen? Ihr jüngster Sprössling Riot kam zwar erst vor einem knappen Jahr zur Welt, doch es kursieren schon länger Gerüchte, dass Rihanna wieder schwanger ist. Gegenüber E! News hatte die Sängerin selbst erst vor wenigen Monaten verraten, wie sehr sie sich eine Tochter wünscht.

BACKGRID Rihanna, 2024

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Glaubt ihr, Rihanna wird ihre Musikkarriere endgültig an den Haken hängen? Ja, ich glaube, das war's jetzt. Niemals. Ergebnis anzeigen



