Jenna Dewan nutzt Babybauch als Kindersitz für ihren Sohn

Jenna Dewan (43) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Schauspielerin erwartet derzeit ihren dritten Nachwuchs. An der Schwangerschaft lässt sie ihre Fans seit der Bekanntgabe regelmäßig teilhaben – zuletzt präsentierte sie dabei auch immer wieder ihren bereits kugelrunden Babybauch. So wie auch jetzt wieder! Schnappschüsse zeigen, wie Jenna ihre runde Körpermitte inzwischen zu ihrem Vorteil nutzt: Während eines gemeinsamen Ausflugs mit Söhnchen Callum (4) balanciert sie diesen zum Teil auf ihrem Bauch – wohl auch, um sich damit während des Tragens dem ein oder anderen Kilo ihres Sprosses zu entziehen.

Doch dies ist nicht das Einzige, das auf den Bildern auffällt. Denn in ihrer inzwischen deutlich vorangeschrittenen Schwangerschaft scheint die 43-Jährige regelrecht zu strahlen. In einem engen, schwarzen Maxi-Dress beweist Jenna den Paparazzi, was unter einem echten Schwangerschaftsglow zu verstehen ist. Ihren lässigen, jedoch stylishen Look rundet sie mit einem weißen Hemd und schwarzen Slippern ab. Und auch ihr Söhnchen scheint ganz nach der Mama zu kommen: Fröhlich schlendert er auf weiteren Aufnahmen in einer Cargo-Hose, einem Batik-T-Shirt und coolen Sneakern neben seiner berühmten Mama her.

Dass die baldige Dreifachmama sich bereits riesig auf ihr Baby freut, ist kein Geheimnis. Der bevorstehende Nachwuchs ist das zweite gemeinsame Kind der "Step Up"-Darstellerin und ihres Verlobten Steve Kazee (48). Im März 2020 begrüßten die beiden Söhnchen Callum auf der Welt. Jedoch war dieser zu diesem Zeitpunkt bereits Spross Nummer zwei für Jenna – 2013 war sie Mutter der heute elfjährigen Everly (11) geworden. Ihre Älteste stammt aus der damaligen Beziehung mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum (44).

Anzeige Anzeige

MEGA Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Jenna ihren Babybauch umfunktioniert? Ich finde es superlustig! Na ja, ich finde es nicht so toll... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de