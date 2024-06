Jeremy Renner und Co.: Das ist der neue "Knives Out"-Cast!

Es steht fest: Daniel Craig (56) wird als der charmante Detektiv Benoit Blanc für den dritten Teil der "Knives Out"-Filmserie zurückkehren. In den vergangenen beiden Wochen wurden auch schon die Mitglieder des Casts verraten – und der hat es in sich. Unter den neuen Gesichtern befinden sich Hollywood-Legenden wie Kerry Washington (47), Glenn Close (77), Josh Brolin (56) und Andrew Scott (47). Aber auch frische Talente wie Cailee Spaeny (26) und Josh O'Connor (34) haben schon für mächtig Freude bei den Fans des Franchise gesorgt. Auch Mila Kunis (40) und Jeremy Renner (53) werden dabei sein – für beide wird es seit Langem mal wieder ein Blockbuster-Film sein.

Die Reaktionen der Fans fallen unterschiedlich aus. Andrew wird bei vielen Supportern auf X bereits in der Rolle des Mörders gesehen, weil er in der Vergangenheit schon den Moriarty zu Benedict Cumberbatchs (47) Sherlock gegeben hatte. Allerdings haben zwei Namen eher für Enttäuschung gesorgt. "'Knives Out 3' hatte das Potenzial, den besten Cast aller drei Filme zu haben, und dann mussten die Direktoren Jeremy Renner und Mila Kunis da rein schmuggeln", meinte ein Fan. Ein weiterer kommentierte: "Die Cast-Ankündigungen haben mega Spaß gemacht, aber dann wurden Mila und Jeremy bekannt gegeben. Warum nur?"

Obwohl der Film bereits in wenigen Wochen mit dem Dreh beginnen soll, ist noch nichts weiter darüber bekannt. Nur der Titel "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" wurde bereits angekündigt. Wie People berichtet, wurden die Filme von Agatha Christies exzentrischen Krimiromanen inspiriert. Der Produzent der ersten beiden Streifen, Rian Johnson (50), wird auch das Ende der Trilogie schreiben und produzieren. Wie im Trailer angeteasert wurde, soll es Benoit Blancs "bisher gefährlichster Fall" werden.

