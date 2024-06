Prinz Harry lehnt Prinz Andrews Umzug in sein altes Haus ab!

Als Prinz Harry (39) mit seiner Familie in die USA zog, verließ er sein altes Zuhause, das sogenannte Frogmore Cottage. König Charles (75) soll das Haus nun Prinz Andrew (64) übergeben wollen, doch das soll dem Rotschopf gar nicht gefallen. Der Royal-Experte Tom Quinn erklärt gegenüber Mirror: "Wie tief auch immer das Zerwürfnis mit seinem Vater und seinem Bruder sein mag, Harry hatte immer die Hoffnung, dass es ihm und Herzogin Meghan (42) irgendwann erlaubt sein würde, Frogmore Cottage in Windsor wieder als ihren Stammsitz in Großbritannien einzurichten." Dass jetzt ausgerechnet sein in Ungnade gefallener Onkel das Anwesen übernehmen könnte, soll den Familienvater zutiefst beunruhigen.

Auch der 64-Jährige soll nicht erfreut über Charles' Pläne sein. Andrew lebt momentan in der Royal Lodge – einer deutlich größeren Behausung. Der Monarch soll ihm sogar schon mit einer Zwangsvollstreckung gedroht haben, doch sein jüngerer Bruder blieb standhaft. "Er wird nirgendwo hingehen. Er hat mit Sarah und den Krankheiten eine Verzögerung der Vollstreckung erwirkt und er wird hoffen, dass Charles nicht als rachsüchtig angesehen werden will, indem er ihn rausschmeißt", vermutete ein Insider gegenüber OK!.

Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson (64) hatte Anfang des Jahres eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. "Ich habe mir etwas Zeit für mich genommen, da bei mir ein bösartiges Melanom, eine Form von Hautkrebs, diagnostiziert wurde. Das ist meine zweite Krebsdiagnose innerhalb eines Jahres", hatte die Familienmutter auf Instagram erklärt. Zuvor war sie wegen Brustkrebs behandelt worden. Die royalen Ex-Partner wohnen trotz ihrer Scheidung vor 28 Jahren und den Skandalen um den Prinzen immer noch zusammen.

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson beim Gottesdienst für König Konstantin

