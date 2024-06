Priyanka Chopra und Tochter Malti zeigen sich im Partnerlook

Wie niedlich! Auf Instagram teilt Priyanka Chopra (41) ein neues Foto, das sie und ihre Tochter Malti Marie kuschelnd auf dem Sofa zeigt. Dabei setzt das Mutter-Tochter-Duo auf einen Partnerlook: Priyanka und ihr Nachwuchs tragen gleiche Schlafanzüge. "Sie. Ich vermisse dich, Nick Jonas (31)", betitelt sie die süße Aufnahme. Ihr Schatz Nick ließ das Foto nicht unkommentiert. "Meine ganze Welt", schreibt der Jonas Brothers-Star.

Aktuell muss Nick größtenteils ohne Priyanka und Malti auskommen. Die Schauspielerin befindet sich für Dreharbeiten in Australien. An der Seite von Karl Urban und Ismael Cruz Cordova wird Priyanka in dem Film "The Bluff" zu sehen sein. Wie Deadline berichtete, spielt die Inderin eine ehemalige Piratin, die ihre Familie beschützen muss, nachdem sie von einigen Sünden aus ihrer Vergangenheit eingeholt wurde. Die kleine Malti durfte ihre Mutter bereits mehrfach zum Set begleiten. Vor wenigen Wochen teilte Priyanka süße Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story, die sie und ihre Tochter in einer Drehpause beim Herumalbern zeigen. "'Nimm dein Baby mit zur Arbeit'-Tag", schrieb der Filmstar zu den Aufnahmen.

Nick und Priyanka durften Malti 2022 auf der Welt begrüßen. Die Kleine kam mit der Hilfe einer Leihmutterschaft als Frühchen auf die Welt – der Start in ihr Leben war daher alles andere als leicht. In den ersten Monaten bangten Nick und Priyanka um ihre Tochter. "Ich konnte tagelang nicht schlafen, weil sie jetzt plötzlich ohne Monitor zu Hause war. Ich habe mein Ohr auf ihre Brust gelegt. Ich bin alle paar Minuten aufgewacht, um zu sehen, ob es ihr gut geht", erinnerte sich Priyanka im Interview mit Today zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und ihre Tochter Malti Marie, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra mit ihrer Tochter Malti Marie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie gefällt euch der Partnerlook von Priyanka und Malti? Total niedlich! Na ja, ich finde Partnerlooks albern... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de