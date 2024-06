31 Jahre alt und vergeben: Wünscht sich Miley Cyrus Kinder?

Miley Cyrus (31) verrät ihre ehrliche Meinung, was das Thema Nachwuchs anbelangt. Seit rund drei Jahren ist die Sängerin in einer Beziehung mit dem Musiker Maxx Morando (25). Auch karrieretechnisch läuft es aktuell rund für die Grammy-Gewinnerin. Wie sieht es mit dem Wunsch nach Kindern aus? In einem Interview mit W Magazine plaudert die "Flowers"-Interpretin jetzt aus, ob sie sich vorstellen kann, Mutter zu werden...



