Auf Tour: Lana Del Rey wehrt sich gegen Paparazzi in Paris

Lana Del Rey (38) befindet sich gerade auf Tour in Europa. An einem ihrer freien Tage in Paris kommt es nun zu einem unangenehmen Vorfall. Wie ein Video, das TMZ vorliegt, zeigt, gerät sie mit Paparazzi aneinander. Die "Summertime Sadness"-Interpretin verlässt mit mehreren Personen einen Laden in der Innenstadt der französischen Hauptstadt. Dabei wird sie von den Fotografen gefilmt, was sie zu nerven scheint. Kurzerhand versucht die Sängerin, einem der Männer sein Handy aus der Hand zu reißen.

In einem weiteren Clip auf dem Nachrichtenportal ist zu sehen, wie sie in eine verbale Konfrontation mit den Paparazzi verwickelt ist. "Du bist mir und meiner Familie gefolgt. [...] Geh weg von mir!", schreit sie einen Mann an. Als dieser die Situation herunterspielen will, wird Lana immer lauter und ruft: "Findest du wirklich nicht, dass das unangebracht ist? Hau ab!" Sie lässt ihn und alle Schaulustigen außerdem wissen, dass sie nur eine begrenzte Zeit in Paris habe. "Ich arbeite jeden einzelnen Tag. Ich habe nur vier Stunden für mich!", rechtfertigt sich die US-Amerikanerin.

Normalerweise ist die Songwriterin für ihre lockere Art bekannt. Dass Lana trotz ihrer Riesenerfolge bodenständig geblieben ist, bewies auch ein Video, das im vergangenen Jahr auf X viral ging. Darin schien die "Born To Die"-Sängerin in einem Diner zu kellnern. Für ihren vermeintlichen Nebenjob trug sie sogar die Uniform der amerikanischen Restaurantkette Waffle House. Die Fans der Echo-Gewinnerin feierten sie für die Aktion: "Dass Lana Del Rey als Kellnerin bei Waffle House arbeitet, ist legendär", kommentierte ein User.

Lana Del Rey, Sängerin

Lana Del Rey im Dezember 2021

