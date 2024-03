"Mit dem richtigen Mann": Jenny Saro wünscht sich Nachwuchs

Jennifer Saros (28) Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen! Die ehemalige Bachelorette wurde 2022 erstmals Mutter. Von dem Vater ihres Sohnes, den sie in den sozialen Netzwerken liebevoll Keksi nennt, lebt sie allerdings getrennt. Auf Instagram beantwortet die TV-Bekanntheit die Frage, ob sie sich noch mehr Nachwuchs wünscht: "Mit dem richtigen Mann auf jeden Fall. Ich wünsche mir auch weitere Kinder, da ich Einzelkind bin und ich nicht möchte, dass Keksi alleine ist, wenn ich mal nicht mehr da sein sollte." Dieses Mal wolle sie es aber anders machen. "Diesmal will ich es aber richtig altmodisch: zusammenziehen, heiraten und danach Kinder", witzelt Jenny.

Momentan geht die Influencerin aber vermutlich alleine durchs Leben: Im Januar dieses Jahres gab sie ihre Trennung von dem Bachelorette-Sieger Fynn Lukas Kunz (26) bekannt. "Fynn und ich haben uns getrennt. Wir haben uns im Guten getrennt. Fynn ist ein toller Mensch, aber wir haben einfach gemerkt, wir sind nicht die richtigen Partner füreinander", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Zwischen ihnen hätte es einfach nicht richtig gepasst: "Wenn man so unterschiedlich in so grundlegenden Dingen ist, dann muss man sich das einfach eingestehen."

Kurz darauf machte Jenny weitere schlimme Nachrichten öffentlich: Bei ihrem Sohn ist eine Behinderung festgestellt worden. "Das Prader-Willi-Syndom. Das ist ein seltener Gendefekt. Dadurch entstehen geistige, sprachliche und [körperliche] Einschränkungen", erklärte sie ebenfalls auf der Plattform. Die Nachricht habe Jenny komplett unerwartet getroffen. "Also, das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen." Ihr Sohn werde sein ganzes Leben auf Hilfe angewiesen sein. Die Trennung von Fynn habe jedoch nichts mit der Krankheit ihres Sohnes zu tun, wie sie betonte.

