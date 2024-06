Deshalb klappt es so gut zwischen David Jackson und Lisa!

David Jackson und seine Freundin Lisa Mieschke lernten sich vergangenes Jahr beim Bachelor kennen – kamen jedoch erst nach der Show zusammen. Anders als bei anderen ehemaligen Paaren des Formats scheint ihre Beziehung nicht vom Fluch getroffen zu sein – im Gegenteil. Sie wirken so verliebt wie eh und je. Auf der Bertelsmann-Party verrieten die Realitystars gegenüber Promiflash, warum es so gut zwischen ihnen läuft: "Man führt eine Beziehung so wie jeder andere sonst auch. Und da gehört immer Arbeit dazu. Und das machen wir: Daran arbeiten."

David sagt, dass es kein großes Geheimnis für den Erfolg ihrer Liebe gebe. Vor allem Kommunikation sei ein wichtiger Faktor: "Klar, man hat sich auf einem besonderen Weg kennengelernt, aber danach beginnt auch das echte Leben und darauf haben wir uns halt komplett eingelassen. Dann fangen halt erst die Herausforderungen an." Das Paar habe zwar noch keine konkreten Zukunftspläne, wolle in Zukunft jedoch an einem gemeinsamen Ort leben: "Ob wir jetzt zusammen in Dubai leben, das wäre jetzt nicht so klar. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich nicht in Deutschland", meint Lisa.

David und Lisa teilen ihre Liebe auch regelmäßig mit ihren Followern. Vergangenes Jahr lud der Content Creator ein Video auf Instagram hoch, auf dem er und seine Herzensdame im Regen tanzten. Sie befanden sich dabei in den Bergen. Der Influencer schrieb dazu: "Mit dir an regnerischen Tagen zu lächeln, erhellt mein Herz." Ihre Fans waren total begeistert. So kommentierte ein User: "Da haben zwei endlich den Partner gefunden, nach dem sie gesucht hatten. Ihr strahlt so viel Glück aus, man kann euch nur wünschen, dass ihr zusammenwachst, alle Herausforderungen meistert und eine dauerhafte Partnerschaft entsteht."

Instagram / dee_jaxon Lisa Mieschke und David Jackson, "Der Bachelor"-Teilnehmer

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Reality-TV-Darsteller

