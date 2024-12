Lisa Mieschke schwärmt von Freundschaft mit Leyla Lahouar

Lisa Mieschke und Leyla Lahouar (28) kämpften im Jahr 2023 in der 13. Bachelor-Staffel um denselben Mann. Doch Konkurrenz gab es zwischen den Influencerinnen nicht. Eher im Gegenteil: Aus ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem Rosenformat ist eine echte Freundschaft entstanden. Auch heute noch stehen sich die beiden Ladys unfassbar nahe, wie Lisa am Samstag bei den Reality Awards betont. Im Interview mit Promiflash schwärmt die ehemalige Polizeibeamtin von Leyla: "[Ich schätze] ihre Freundschaft, Loyalität, und dass sie einfach da ist, wenn man sie dann wirklich braucht."

Lisa und Leylas Verhältnis sei alles andere als oberflächlich, wie die Ex-Freundin von David Jackson berichtet. Sie verrät: "Auch wenn man es vielleicht manchmal nicht so glauben kann, aber wir haben wirklich immer sehr deepe Gespräche." Trotz der gewissen Ernsthaftigkeit haben die Realitystars auch mächtig Spaß zusammen. "Wir können auch unfassbar viel zusammen lachen", schwärmt Lisa. Gemeinsam mit Leylas Verlobtem Mike Heiter (32) und weiteren geladenen Gästen verbringen die Freundinnen sogar Silvester zusammen, wie die Brandenburgerin ausplaudert.

Lisa traf beim Bachelor nicht nur auf Leyla, sondern auch auf ihren späteren Freund David. In der TV-Show kam Lisa ins Finale, doch die letzte Rose von David erhielt ihre Mitstreiterin Angelina Utzeri. Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (60) gab es dann jedoch eine große Überraschung: David entschied sich noch mal um und versuchte sein Liebesglück mit seiner Zweitplatzierten. Knapp über ein Jahr hielt die Beziehung zwischen Lisa und David. Im August dieses Jahres machte der Ex-Bachelor jedoch mit ihr per Telefon Schluss.

