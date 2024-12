Bei diesen Reality-TV-Shows wäre Lisa Mieschke sofort dabei

Lisa Mieschke ist Feuer und Flamme für die Teilnahme an weiteren Reality-TV-Shows. Bisher war die ehemalige Polizeibeamtin im Jahr 2023 in der 13. Bachelor-Staffel zu sehen. Nun ist sie bereit für weitere Formate. "Ich bin ja absoluter Fan vom Dschungel", verriet die einstige Bachelor-Finalistin im Promiflash-Interview bei den Reality Awards vom vergangenen Wochenende. Auch bei Kampf der Realitystars würde sich Lisa sehen. Zudem würde die 33-Jährige sehr gerne bei Let's Dance das Tanzbein schwingen. Lisa fasste zusammen, dass "alles, was so ein bisschen eine kleine Herausforderung wäre", genau ihr Ding sei.

Im Dschungelcamp wäre eine bestimmte Challenge Lisas persönlicher Albtraum – sie habe Angst davor, in einer dunklen Höhle zu sein, in der sie nichts sehen würde. Wenn sich dann noch kleine Krabbeltierchen dazugesellen würden, würde sich die Reality-TV-Bekanntheit ihre Teilnahme noch ein zweites Mal überlegen.

Für ihre berufliche Zukunft hat die Influencerin also noch einiges vor. Auch bezüglich des Themas Dating äußerte sich Lisa im Interview: "Also ich bräuchte das jetzt erst mal nicht. Wenn es so kommt, kommt es so. Ich suche danach absolut gar nicht". Anfang August trennte sich ihr Partner David Jackson am Telefon von ihr. Mittlerweile kann die Bloggerin gut mit der Trennung umgehen. "Mir geht es wirklich sehr gut. Ich konnte wirklich alles hinter mir lassen und bin einfach wieder in meiner Mitte. Ich fühle mich wieder komplett wohl so, wie ich bin", erklärte sie Promiflash.

Anzeige Anzeige

RTL Lisa Mieschke, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige