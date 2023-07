So verknallt: David Jackson und seine Lisa tanzen im Regen

David Jackson und Lisa Mieschke könnten vermutlich nicht glücklicher sein! Die beiden hatten sich in der diesjährigen Staffel vom Bachelor kennengelernt. Im Finale hatte der Rosenkavalier sich zwar für Angelina Utzeri entschieden, doch im Alltag konnte ihre Liebe nicht bestehen. Dafür fand der Hottie in seiner Zweitplatzierten seine Traumfrau. Seit sie ihre Beziehung öffentlich machten, scheint es nicht besser laufen zu können. Und selbst wenn: David und Lisa tanzen sogar im Regen.

"Mit dir an regnerischen Tagen zu lächeln, erhellt mein Herz", schreibt der Bachelor zu einem Video auf Instagram, in dem die beiden vor einer traumhaften Kulisse in den Bergen im Regen tanzen. David gibt Lisa seine Jacke, sie bewegen sich zur Musik und küssen sich innig. Anschließend trägt er seine Liebste sogar auf Händen.

Die Fans sind total begeistert. "Da haben zwei endlich den Partner gefunden, nachdem sie gesucht hatten. Ihr strahlt so viel Glück aus, man kann euch nur wünschen, dass ihr zusammenwachst, alle Herausforderungen meistert und eine dauerhafte Partnerschaft entsteht", schreibt ein Follower zu Davids Beitrag.

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Reality-TV-Darsteller

Instagram / dee_jaxon David Jackson und Lisa Mieschke, Reality-TV-Darsteller

RTL Lisa Mieschke und David Jackson bei "Der Bachelor" 2023

