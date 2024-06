Eine Manhunt-Staffel? Fans haben irre "7 vs. Wild"-Theorie

Das Konzept von 7 vs. Wild unterliegt eigentlich nur einem Wort: Überleben! Wie unterschiedlich sich das auswirken kann, zeigten die vergangenen drei Staffeln. Erst vor wenigen Tagen kündigte Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) eine vierte Staffel an. Diesmal soll die Fans etwas ganz Neues und extrem Herausforderndes erwarten. Ein User auf Reddit glaubt nun entlarvt zu haben, worum es geht. Ganz zu Beginn des Clips sind nämlich drei Dinge zu sehen: ein Pilz am Boden, ein Affentotenkopf-Patch auf einer Jacke und Fritz, der mit einem Messer auf einen Ast hackt. Die User glauben, dass das ein versteckter Hinweis auf den Videospiel-Klassiker Pac-Man ist, bei dem der Protagonist in einer gewissen Zeit vor den Geistern fliehen muss. Das sieht der User als Hinweis, dass die diesjährige Staffel ein Manhunt wird.

Sollten er recht haben, hieße das, dass es ein ganz neues Ziel bei “7 vs. Wild” gibt. Bei einem Manhunt geht es nämlich nicht nur darum, in der Wildnis zu überleben – vielmehr müssen die Kandidaten in einer gewissen Zeit ein gutes Versteck finden, bevor die Jäger losziehen, um sie zu finden. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Teilnehmer die ganze Zeit auf der Flucht sind, denn laut den Spielregeln eines klassischen Manhunts bekommen die Jäger regelmäßig die Standorte der Gejagten durchgesagt. Mit der Theorie decken würde sich zumindest die Tatsache, dass Fritz von einem neuen "Spielmodus" sprach.

In seinem Clip gab der Survival-Experte bisher allerdings nur sporadische Infos zur neuen Staffel "7 vs. Wild". Los geht es im Herbst, das heißt, die Dreharbeiten sind entweder schon im Gange oder starten demnächst. Auch die Kandidaten sind bisher noch ein gut gehütetes Geheimnis. Doch eines konnte der 35-Jährige den Fans des Formats bereits verraten: "Vorab gebe ich euch ein Versprechen. Diese Staffel, Staffel Nummer vier, wird mit Abstand die härteste, die es je gab!" Ob Fritz seine Mitstreiter zu einem Manhunt herausfordert, erfahren die Zuschauer dann spätestens bei der Ausstrahlung.

Fritz Meinecke, Webvideoproduzent

Fritz Meinecke im April 2024

