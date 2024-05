Es ist raus: Vierte Staffel "7 vs. Wild" kommt im Herbst!

Die Spekulationen haben ein Ende – denn 7 vs. Wild geht tatsächlich in eine vierte Runde. Das bestätigt Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) selbst bei YouTube. Und er teasert bereits an: Es wird so krass wie noch nie! "'7 vs. Wild' Staffel vier ist an dieser Stelle ganz offiziell bestätigt. [...] Vorab gebe ich euch ein Versprechen. Diese Staffel, Staffel Nummer vier, wird mit Abstand die härteste, die es je gab!", betont der Survival-Experte verheißungsvoll. Auch sei das Spielkonzept in den neuen Folgen wieder umgekrempelt worden. Die Kandidaten wolle er nicht verraten. Aber die Produktion sei schon in vollem Gange. Los geht es im Herbst wie schon bei der vergangenen Staffel bei YouTube und bei Amazon Prime.

Die Fans sind in jedem Fall genauso gespannt und aufgeregt wie Fritz selbst. Unter dem Video tummeln sich bereits die ersten begeisterten Fan-Kommentare. "Kam unerwartet... Sehr hyped, wird sicher so geil wie die anderen Staffeln, wenn nicht sogar besser", freut sich ein User und ein weiterer findet: "Wurde auch mal Zeit!" Allerdings hat der eine oder andere noch eine Anmerkung, denn dass das Format vergangene Staffel auch auf dem Streaming-Giganten Amazon zu sehen war, stieß nicht nur auf Begeisterung: "Bitte mit keiner großen Produktion, sondern so was wie Staffel eins." An die Kooperation müssen die Fans sich wohl aber gewöhnen, denn Amazon-Freevee-Chef Christian Höweler erklärt DWDL: "Mit der strategischen Partnerschaft [...] wurde die Fortführung des beliebten Formates erst möglich."

Vorab rankten sich bereits jede Menge Spekulationen um die neue Staffel. Nur wenige Stunden vor Fritz' Ankündigung war es Ex-Kandidat Knossi (37), der andeutete, dass die Kandidaten bereits feststehen. Bei TikTok erklärte er, von einigen nach Tipps gefragt worden zu sein, was erneut das Gerücht in Umlauf brachte, die Staffel sei bereits in der Produktion. Außerdem betonte auch der Streamer: "Das Konzept dieses Mal ist ganz anders als alles, was ihr euch vorstellen könnt."

Instagram / papaplatte Survival Mattin, Fritz Meinecke, Dominik, Papaplatte und Wieland Welte bei "7 vs. Wild"

Instagram / 7vswild Sascha Huber und Knossi bei "7 vs. Wild"

