Ekat und Detlef Soost schreiben nach "Let's Dance" täglich!

Bei Let's Dance wurden Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) in diesem Jahr zu einem eingeschweißten Team. Auch nach dem Ende der Show verstehen sich der Tanzlehrer und die Sportlerin super. "Wir schreiben jeden Tag miteinander, wie es ihr geht, wie es mir geht. Wir schreiben auch: 'Ey Mensch, ich vermisse so ein bisschen die Zeit und unsere Gespräche' und so", gibt D! im Interview mit Gala zu. Sie sind mittlerweile richtig gut befreundet. "Sie gehört zum erweiterten Teil unserer Familie", betont der Popstars-Star.

Auch Detlefs Frau Kate Hall (41) kennt Ekat natürlich und ist mit ihr befreundet. Während der Staffel wurden zwar immer wieder Gerüchte laut, dass zwischen dem Tanzpaar etwas laufen könnte, aber Kate sieht das gelassen. "Bei solchen Dingen bin ich sehr entspannt. Wenn die Beziehung stark ist, dann ist es egal, wer von rechts und links ins Leben hereinkommt und für eine Weile dabei ist", stellt die gebürtige Dänin klar.

Team D!kat, wie sich Detlef und Ekat nannten, war nicht nur privat ein tolles Team – auch auf dem Tanzparkett begeisterten sie Woche für Woche mit ihrem Talent. Sie schafften es sogar bis ins Finale! Zwar kassierten sie da auch 30 Punkte – schlussendlich wurden Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) aber von den Fans und von der Jury als Dancing Star 2024 gekürt.

Getty Images Detlef D! Soost und Kate Hall

RTL / Stefan Gregorowius Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Finalisten 2024

