Jessica Hallers Tochter Hailey-Su ist jetzt in neuer Kita

Jessica Haller (34) lebt mit ihrem Mann Johannes (36) und ihrer Tochter Hailey-Su (3) auf Ibiza. Anfang des Jahres gab die einstige Bachelorette bekannt, dass sie ihre Tochter allerdings aus ihrer Kita nehmen möchte, da sie ihr nicht sicher genug schien. Auf dem Lascana Summer Event traf Promiflash auf Jessica. Dabei verriet sie, dass sie für Hailey-Su eine neue Kita gefunden hat: "Da gibt es auch ein bisschen mehr Regeln und es ist nicht so frei, wie die vorher. Da gibt es auch wirklich Zeiten, wo man frühstückt und einfach mehr Routinen. Das finde ich ganz toll an diesem Kindergarten", führt sie aus. Die Kita davor sei eher "Hippie-mäßig" gewesen.

Die vorige Kita war laut Jessica in einem Wald gewesen. "Ich hatte ein ungutes Gefühl, weil es nicht so ganz sicher war. Ich glaube nicht, dass es viele Sicherheitsvorkehrungen gab! Es war mitten im Wald und manche Kinder haben sich ab und zu verletzt", erklärte die Influencerin vor einigen Monaten in ihrer Instagram-Story.

Die kleine Hailey-Su feierte erst im vergangenen Monat ihren dritten Geburtstag. Im Mai 2021 hatte die Tochter der TV-Stars das Licht der Welt erblickt. Zu diesem Zeitpunkt kannten sich Jessica und Johannes schon einige Jahre – seit 2020 galten sie aber erst offiziell als Paar. Im Dezember 2021 gaben sie sich dann in Österreich das Jawort.

