Rekord: Dick Van Dyke gewinnt mit 98 noch einen Daytime Emmy

Dick Van Dyke hat im Alter von 98 Jahren einen Daytime Emmy Award gewonnen! Der legendäre Schauspieler erhielt die Auszeichnung für seine Gastrolle als Mystery Man/Timothy Robicheaux in der Seifenoper "Days of Our Lives". Damit ist er nun der älteste Preisträger eines Daytime Emmys aller Zeiten. Die Preisverleihung fand am Freitag im Westin Bonaventure Hotel in der Innenstadt von Los Angeles statt und krönt Dicks jahrzehntelange Karriere im Showbusiness, in der er zuletzt vor 47 Jahren einen seiner vier Primetime Emmys gewonnen hatte.

In einem kurz zuvor geführten Interview mit The Wrap zeigte sich Dick, bekannt für Klassiker wie "Mary Poppins", "Tschitti Tschitti Bäng Bäng" und die bahnbrechende TV-Komödie "The Dick Van Dyke Show", schon im Vorfeld erfreut über die Nominierung. Mit einem schelmischen Lächeln meinte er: "Wäre es nicht lustig, wenn ich einen Emmy für eine Seifenoper gewinne?" Damit sollte er recht behalten. Auch die langjährige Serie "General Hospital" räumte an dem Abend kräftig ab und gewann unter anderem die Auszeichnung für die beste Daytime-Dramaserie.

Die 51. jährlichen Daytime Emmy Awards wurden live übertragen und von CBS ausgestrahlt sowie auf Paramount+ gestreamt. Die Zeremonie zog viele bekannte Gesichter an, darunter Kelly Clarkson (42), Zooey Deschanel (44) und Jerry O'Connell. Ebenfalls ausgezeichnet wurden Michelle Stafford und Courtney Hope für "The Young and the Restless" sowie Thorsten Kaye für "The Bold and the Beautiful". Für ihr Lebenswerk wurden Melody Thomas Scott und Edward J. Scott geehrt, während "The Kelly Clarkson Show" den vierten Emmy in Folge für die beste Daytime-Talkserie einheimste.

Getty Images Dick Van Dyke bei den Daytime Emmy Awards 2024

Getty Images Dick Van Dyke bei der Premiere von "Mary Poppins Returns"

