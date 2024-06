Sydney Sweeney kauft Luxusvilla für über 18 Millionen Euro!

Sydney Sweeney (26) zieht es nach Florida! Die Euphoria-Darstellerin sorgt gerade mit einer heftigen Investition für Schlagzeilen. Laut einem Insider, der gegenüber TMZ auspackt, soll sich die Beauty ein neues Anwesen zugelegt haben. Bei der Immobilie handele es sich um eine Strandvilla in Florida, die knapp 16,6 Millionen Euro wert sein soll. Die Schauspielerin besitze außerdem ein Haus in Los Angeles, das sie laut der Quelle auch nicht verkaufen wolle. Beruflich ist die Schauspielerin an Hollywood gebunden, allerdings soll sie ihre Freizeit ab jetzt in dem neuen Anwesen in Florida verbringen wollen.

Während der Verhandlungen um die neue Immobilie verbringt Sydney ein wenig Zeit in dem südlichen Bundesstaat. Fotos, die der Website vorliegen, zeigen sie bei einem Spaziergang in ihrer neuen Nachbarschaft. Während sie sich in einem Café ein Getränk holt, trägt sie ein lockeres, blaues Kleid und eine Kappe. Der "Wo die Lüge hinfällt"-Star ist in der Öffentlichkeit leicht zu erkennen. Die Blondine hat eine große Leidenschaft für Oldtimer und fährt bei ihrem Besuch mit einem babyblauen Fiat-Cabrio durch die Gegend.

Vor Kurzem überraschte die 26-Jährige ihre Fans mit einer neuen Mähne. Bei der Met Gala tauchte sie plötzlich mit einem schwarzen Bob auf. Zu dem ungewohnten Look trug sie ein türkises Kleid, das mit Blumen verziert war. Die Stiele der Pflanzen waren schwarz, sodass sie perfekt zu Sydneys neuer Haarpracht passten. Inzwischen ist die Verlobte von Jonathan Davino allerdings wieder zu ihrer altbekannten Haarfarbe zurückgekehrt.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Sydney Sweeney bei der Met Gala 2024

