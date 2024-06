Trennung von Isla: Sacha Baron Cohen ist ohne Ring unterwegs

Wie steht es um Sacha Baron Cohen (52)? Der Schauspieler und seine Ex-Partnerin Isla Fisher (48) gaben im April bekannt, dass sie sich für eine Scheidung entschieden haben. Die Ehe der beiden Hollywoodstars hielt ganze 14 Jahre an. Nach der Trennung wurde der Borat-Mime allein in London gesichtet – und das ohne seinen Ehering. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen Sacha, wie er in einem entspannten Look allein durch die Straßen schlendert und einen eher niedergeschlagenen Eindruck macht. Die Ex-Partner sollen derzeit beide auf der Suche nach einer neuen Bleibe in London sein, nachdem sie ihr gemeinsames Zuhause in Australien aufgegeben haben.

Das Ehe-Aus von Sacha und Isla soll sich bereits seit Langem angebahnt haben. Die "Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin"-Darstellerin habe sich laut The Sun bereits zwei Jahre vor der Verkündung der Trennung einen Rechtsbeistand gesucht. "Isla wusste schon seit einiger Zeit, dass die Ehe am Ende war und hat nach einigen schwierigen Gesprächen mit Sacha die Entscheidung getroffen, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren. Das war im Frühsommer 2022", erklärte kürzlich ein Insider. Zum Schutz ihrer Kinder Olive, Elula und Montgomery habe sich das Paar jedoch vorgenommen, die Scheidung so ruhig und gesittet wie nur möglich durchzuziehen.

Doch die Trennung ist nicht das Einzige, was den Familienvater aktuell wohl privat belastet. Auch die Vorwürfe von Rebel Wilson (44) brachten Sacha in den vergangenen Wochen unliebsame Schlagzeilen ein! In ihren Memoiren "Rebel Rising" behauptete die Pitch Perfect-Darstellerin, der Brite habe sie am Set eines Films bloßgestellt und wegen ihres Gewichts erniedrigt. Sacha verwies vehement auf seine Unschuld – anscheinend mit Erfolg, denn wie The Guardian berichtet, werden in dem Buch nun einige Sequenzen geschwärzt.

Getty Images Sacha Baron Cohen und Isla Fischer

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

