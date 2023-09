Lorde setzt trotz ihrer schweren Krankheit Medikamente ab

Lorde (26) macht eine schlimme Zeit durch. Mit ihrem Hit "Royals" war die Neuseeländerin 2013 international berühmt geworden. Doch in den vergangenen Jahren wurde es etwas ruhiger um Ella, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt. Sie zog sich aus dem Netz zurück und veröffentlicht nur selten neue Musik. Der Grund: Sie kämpft mit einer mysteriösen Krankheit. Nun gibt Lorde ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

"Die kleine gelbe Pille, die ich seit meinem 15. Lebensjahr jeden Morgen genommen habe, habe ich vor fünf Tagen abgesetzt", offenbart die 26-Jährige in ihrem Newsletter. Ihr Körper sei aktuell stark entzündet: "Mein Darm funktioniert nicht richtig, meine Haut ist schlimmer als je zuvor, ich bin ein halbes Dutzend Mal krank geworden." Lorde habe viel ausprobiert, um die Schmerzen zu lindern, doch nichts habe geholfen, was sie sehr frustriere. Die abgesetzten Medikamente scheinen also ein weiterer Versuch zu sein, die Symptome abzuschwächen.

Auch ihre Beziehung mit dem Musikproduzenten Justin Warren, mit dem sie seit 2016 liiert ist, kommt zur Sprache. Es hört sich allerdings so an, als ob die zwei getrennt seien. Lorde erklärt nämlich, dass sie "wieder mit Herzschmerz lebt." Weitere Details gibt sie dazu aber nicht preis.

