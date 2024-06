"Früher als erwartet": Daisy May Coopers drittes Kind ist da

Süße Neuigkeiten von Daisy May Cooper! Die Schauspielerin wurde zum dritten Mal Mutter. Das verkündete die "Rain Dogs"-Darstellerin via Instagram und verriet auch gleich den Namen ihres kleinen Sohnes. "Willkommen auf der Welt, kleiner Benji, du Verrückter", schreibt die frischgebackene Mutter unter den Videobeitrag, der sie auf der Neugeborenen-Intensivstation zeigt. Dass der Kleine jetzt schon das Licht der Welt erblickte, war nicht geplant. "Du kamst ein bisschen früher als erwartet und hast mir die schlimmste postoperative Verstopfung beschert, sodass ich fast die Samariter anrufen musste, aber mein Gott, du bist perfekt", erklärt Daisy.

Auch an die Pfleger im Krankenhaus richtet sie liebe Zeilen: "Die Art und Weise, wie ihr euch um uns in einer so beängstigenden Zeit gekümmert habt, war mehr als das. Ihr seid alle verdammte Superstars. Ich bin so gesegnet." Unter dem Beitrag freuen sich die Fans mit Daisy. "Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Alles Liebe für dich und deine Familie. Ich hoffe, du erholst dich gut", lautet ein Kommentar. Ein anderer User meint: "Gut gemacht, Daisy– ruhe dich aus und tanke Kraft, so gut du kannst. Du hast es geschafft".

Der Vater des Kindes ist Daisys neuer Freund Anthony Huggins. Vergangenes Jahr machte die Britin die Beziehung zu dem DJ publik. Nachdem bekannt geworden war, dass die 37-Jährige erneut schwanger ist, gab ein Insider im Gespräch mit The Sun private Einblicke in das Familienleben der Autorin. "Die beiden verstehen sich sehr gut, und das Baby wird sie nur noch enger zusammenbringen", erklärte die Quelle.

