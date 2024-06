Daisy May Cooper unternimmt ersten Ausflug mit Baby Benji!

Daisy May Cooper wurde vor nicht einmal zwei Wochen erneut Mama. Nun wurden die Schauspielerin und ihr neugeborener Sohn das erste Mal nach der Geburt gemeinsam in der Öffentlichkeit gesichtet. Auf den Paparazzi-Fotos, die OK! vorliegen, schieben Daisy und ihr Partner Anthony Huggins den Kinderwagen samt Sprössling vor sich her – und strahlen dabei stolz über beide Ohren. Auf den Schnappschüssen trägt die Neu-Mama ein schwarzes Minikleid mit schicken Glitzersandalen und umklammert mit ihrer Hand das Fläschchen von Sohnemann Benji. Der Kindesvater ist etwas lässiger in grauer Jeans und weißem T-Shirt unterwegs.

Der erste gemeinsame Ausflug der Familie führte in die Cirencester Library in Gloucestershire. Bei strahlendem Sonnenschein machten sich die Neu-Eltern auf den Weg in die Bibliothek, um die Geburt von Sohnemann Benji in der darin liegenden Behörde anzumelden – sichtlich mit Erfolg. Nach der Anmeldung lichteten die Paparazzi das Paar erneut ab. Dieses Mal war unter Daisys Arm ein dicker Umschlag geklemmt.

Früher als zuvor angenommen hatte Sohn Benji das Licht der Welt erblickt. "Du kamst ein bisschen früher als erwartet und hast mir die schlimmste postoperative Verstopfung beschert, sodass ich fast die Samariter anrufen musste, aber mein Gott, du bist perfekt", schrieb Daisy unter einen Clip auf Instagram, der die frisch gebackene Mama mit ihrem Baby im Krankenhaus zeigt. Der kleine Spross ist für die Schauspielerin bereits Kind Nummer drei. Während ihrer früheren Ehe mit Will Weston wurde sie bereits Mutter einer Tochter und eines Sohnes.

Anzeige Anzeige

ActionPress Daisy May Cooper und ihr Partner Ant

Anzeige Anzeige

Instagram / daisymaycooper Daisy May Cooper im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Daisys Outfitwahl für ihr öffentliches Babydebüt? Superstylish, sie strahlt! Meiner Meinung nach ein bisschen unpassend für den Anlass... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de