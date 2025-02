Daisy May Cooper und ihr Partner Anthony haben sich verlobt

Daisy May Cooper (38) hat eine große Neuigkeit zu verkünden: Die Schauspielerin hat sich mit ihrem Freund Anthony Huggins verlobt! Die "Rain Dogs"-Darstellerin verriet die News in einer Instagram-Story erstmals, als sie Anthony stolz als ihren "attraktiven Verlobten und Baby-Daddy" bezeichnete. Freunde und Familie des Paares sollen begeistert von der Verlobung sein. Laut einem Insider von The Sun sind Daisy und Anthony "wahnsinnig verliebt ineinander" und ihr Weg von der Dating-App bis zur kleinen Familie mit Baby sei eine echte Erfolgsgeschichte. Bereits in ihrer Beziehung habe sich alles sehr natürlich angefühlt, und der nächste Schritt – die Verlobung – sei darum keine Überraschung gewesen.

Die Verlobung dürfte Daisy und Anthonys Liebesglück rundum perfekt machen. Erst im Juni des vergangenen Jahres durften sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. "Willkommen auf der Welt, kleiner Benji, du Verrückter", schrieb die stolze Mama auf Instagram und deutete an, dass der kleine Mann viel schneller als erwartet das Licht der Welt erblickt hat. "Du kamst ein bisschen früher als erwartet und hast mir die schlimmste postoperative Verstopfung beschert, sodass ich fast die Samariter anrufen musste, aber mein Gott, du bist perfekt", schwärmte sie.

Daisy und Anthony machten ihre Beziehung 2023 öffentlich. Rund ein Jahr später wurde bekannt, dass die 38-Jährige schwanger ist – und zwar bereits zum dritten Mal! Die Blondine ist Mutter von zwei Kindern, die sie in ihrer Beziehung mit Will Weston begrüßen durfte. Nur zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes trennte sich Daisy von dem Vater ihrer zwei ältesten Kinder.

ActionPress Daisy May Cooper und ihr Partner Ant

Instagram / daisymaycooper Daisy May Cooper mit ihrem Sohn Benji, im Juni 2024

