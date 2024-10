Daisy May Cooper: Warum sie keine weiteren Kinder will

Daisy May Cooper (38) hat bekannt gegeben, dass sie nach einer "schrecklichen und beängstigenden" Geburt ihres dritten Sohnes keine weiteren Kinder mehr möchte. Die Schauspielerin und Comedian, bekannt aus der Serie "This Country", brachte im Juni ihren Sohn Benji sieben Wochen zu früh zur Welt. Zusammen mit ihrem Freund Anthony Huggins erlebte sie eine schwierige Zeit, die sie nun offen in einem Interview mit Closer teilte.

Daisy erzählte, wie erschreckend die vorzeitige Geburt war und dass sie immer noch dabei sei, das Erlebte zu verarbeiten. "Es war schrecklich. Es war so beängstigend, ihn sieben Wochen zu früh zu bekommen", sagte sie. Sie fügte hinzu: "Ich glaube nicht, dass ich das schon ganz verarbeitet habe. Es ist eine dieser Sachen, bei denen ich in fünf Jahren denken werde: 'Verdammt, wie haben wir das geschafft?'" Trotz der schwierigen Umstände sei der kleine Benji jetzt wohlauf. Daisy und ihr Partner, die jeweils zwei Kinder aus früheren Beziehungen haben, freuen sich über die enge Verbindung in ihrer Patchwork-Familie, die durch das Baby noch gestärkt wurde.

Daisy und Anthony lernten sich über eine Dating-App kennen und traten im Mai erstmals öffentlichen als Paar auf. Zuvor war Daisy mit Will Weston verheiratet, mit dem sie ihre Kinder Pip und Jack hat. Über ihre neue Beziehung sagte die 38-Jährige gegenüber Fabulous: "Jetzt verstehe ich, dass eine Beziehung nicht daraus bestehen sollte, um drei Uhr morgens zu streiten und dann wegzugehen und das Telefon auszuschalten. Liebe bedeutet, zusammenleben zu können, die Gesellschaft des anderen zu genießen, völlig man selbst zu sein und dafür akzeptiert zu werden."

Instagram / daisymaycooper Daisy May Cooper mit ihrem Sohn Benji, im Juni 2024

ActionPress Daisy May Cooper und ihr Partner Ant

