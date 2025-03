Daisy May Cooper zeigt ihren beeindruckenden Verlobungsring

Daisy May Cooper (38) hat ihre Verlobung mit Anthony Huggins auf ganz besondere Weise bestätigt. Die Schauspielerin wurde am Montag in New York gesichtet, als sie Hand in Hand mit ihrem Partner auf dem Weg ins Kino war. Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, zeigte sie dabei erstmals öffentlich ihren imposanten Verlobungsring. Schon zuvor hatte Daisy in einer Instagram-Story von ihrem "attraktiven Verlobten und Baby-Daddy" gesprochen und damit die Gerüchte angeheizt. Die beiden sind seit über drei Jahren ein Paar und haben im Juni letzten Jahres mit ihrem gemeinsamen Sohn Benji die Familie vergrößert.

Die Liebesgeschichte des Paares begann 2021 auf einer Dating-App. Nach einem schnellen Start in ihre Beziehung und der Geburt ihres gemeinsamen Kindes folgte nun die glückliche Verlobung. Ein Insider berichtete, dass dieser Moment für das Paar "überwältigendes Glück" brachte. Anthony, ein DJ aus Bristol, zog 2023 in Daisys Haus in den Cotswolds. Für die Schauspielerin ist es die zweite Verlobung. Mit ihrem Ex-Mann Will Weston, von dem sie sich 2021 trennte, hat sie bereits zwei Kinder, Pip und Jack. Ihre Ehe endete nach den Herausforderungen der Corona-Pandemie, die laut Daisy ihre Beziehung "in einem neuen Licht sichtbar gemacht" hatte.

Die Beziehung zu Anthony gilt als Erfolgsgeschichte, die Daisy viel Hoffnung macht. Freunde und Insider beschreiben das Paar als "wahnsinnig verliebt" und schwärmen von ihrer Harmonie. Daisy selbst hat keinen Hehl daraus gemacht, wie sehr ihr neues Familienleben sie erfüllt. Der diamantenbesetzte Ring ist übrigens nicht das Einzige, das eine Veränderung signalisiert. Ein früheres Tattoo auf ihrem Ringfinger, das einem ihrer Ex-Partner gewidmet war, hat die Schauspielerin mittlerweile überdecken lassen – und gibt damit komplett den Platz frei für das neue Kapitel in ihrem Leben.

Instagram / daisymaycooper Daisy May Cooper im Juni 2024

Getty Images Daisy May Cooper, Schauspielerin

