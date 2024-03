Neue Romanze: Daisy May Cooper ist zum dritten Mal schwanger

Daisy May Cooper wird bald dreifache Mutter! Die Schauspielerin hat vergangenes Jahr ihre Beziehung mit ihrem neuen Freund Ant öffentlich gemacht. Das Paar soll nun bereit für eine gemeinsame Familie sein. Insider berichten The Sun, dass die zwei im Juli Nachwuchs erwarten: "Daisy ist schwanger und freut sich sehr darauf, mit ihrem neuen Partner zum dritten Mal Mutter zu werden." Laut dem Informanten seien die Britin und ihr Partner in ihrer Beziehung sehr gefestigt: "Die beiden verstehen sich sehr gut, und das Baby wird sie nur noch enger zusammenbringen."

Für die 37-Jährige zähle nur noch eins: "Daisy ist derzeit sehr glücklich und wieder Mutter zu werden ist das, worauf sie sich im Moment konzentriert." Sie könne es kaum abwarten, "dieses neue Kapitel zu beginnen". Daisy und ihr Liebster lassen die Dinge nicht langsam angehen – im Gegenteil: Bereits nach neun Monaten Beziehung war Ant zu seiner Freundin gezogen. Kennengelernt haben sie sich über die Online-Dating-App Hinge. "Er will nicht mit mir konkurrieren... [...] Er ist der süßeste, netteste und entspannteste Mann", schwärmte Daisy im Gespräch mit Fabulous Mag.

Für die BAFTA-Gewinnerin wäre es nicht das erste Baby. Am 21. September 2019 hatte sie ihren langjährigen Partner Will Weston geheiratet, mit dem sie eine Tochter und einen Sohn hat. Kurz nach der Hochzeit folgte das Ehe-Aus: Im Juli 2021 wurde bekannt, dass Daisy sich zehn Monate nach der Geburt ihres Sohnes von ihrem Mann getrennt hatte.

Anzeige

ActionPress Daisy May Cooper und ihr Partner Ant

Anzeige

Getty Images Daisy May Cooper, Comedian

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de