Frühe Geburt: Daisy May Coopers Sohn Benji geht es prima!

Daisy May Cooper wurde vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mutter. Ihr Baby erblickte jedoch früher als geplant das Licht der Welt. Nun meldet die Schauspielerin sich mit einem süßen Schnappschuss bei ihren Fans im Netz auf Instagram. "Update: Dem kleinen Benji geht es verdammt gut. Ganz lieben Dank an all eure wundervollen Nachrichten!", kommentiert die Beauty das Foto. Auf diesem umarmt sie ihren Sohn, der sich an seine Mama kuschelt.

Die freudige Nachricht seiner Geburt verkündete Daisy ebenfalls auf der Social-Media-Plattform. Obendrein enthüllte sie zugleich den Namen ihres Schatzes. "Willkommen auf der Welt, kleiner Benji, du Verrückter!", meldete sich die 37-Jährige mit einem Video. "Du kamst ein bisschen früher als erwartet und hast mir die schlimmste postoperative Verstopfung beschert, sodass ich fast die Samariter anrufen musste, aber mein Gott, du bist perfekt!", schrieb die frischgebackene Mutter ferner.

Die Autorin machte die Beziehung mit dem Vater des Neugeborenen bereits 2022 öffentlich. Wenige Monate später erwartete das Paar dann seinen ersten gemeinsamen Sohn. "Daisy ist schwanger und freut sich sehr darauf, mit ihrem neuen Partner zum dritten Mal Mutter zu werden", verriet ein Insider damals gegenüber The Sun und meinte zu wissen: "Die beiden verstehen sich sehr gut, und das Baby wird sie nur noch enger zusammenbringen." Ihre weiteren zwei Kinder stammen aus Daisys Ehe mit ihrem Ex Will Weston.

Getty Images Daisy May Cooper, Schauspielerin

ActionPress Daisy May Cooper und ihr Partner Ant

