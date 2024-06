Khloé Kardashians Sohn nannte ihren Hairstylisten "Dad"!

Spannende Einblicke in das Familienleben von Khloé Kardashian (39)! In einer neuen Folge von The Kardashians verrät die Reality-TV-Bekanntheit, dass sie ihrem kleinen Sohn Tatum (1) das Wort Guncle beibrachte, was auf Deutsch so viel wie schwuler Onkel bedeutet. Doch was steckt hinter der außergewöhnlichen Aktion? "Weil er mich ständig Dad nennt! Weil ich wohl wie ein Basketballspieler aussehe", erklärt Khloés Hairstylist Andrew und fügt hinzu: "Aber ich habe gesagt: 'Nein, Guncle!'"

Im Juli 2022 hatte Tatum Thompson das Licht der Welt erblickt. Er ist das zweite gemeinsame Kind von Khloé Kardashian und Tristan Thompson (33). Schon vor seiner Geburt trennten sich die Reality-TV-Bekanntheit und der Basketballer jedoch aufgrund seiner Untreue. Seither pflegen sie aber ein freundschaftliches Verhältnis und der Sportler wohnte sogar übergangsweise bei seiner Ex. Mittlerweile ist er jedoch wieder in Cleveland ansässig, da er dort unter Vertrag steht.

Wie anstrengend das Leben als alleinerziehende Mutter ist, machte Khloé kürzlich klar. "Jeden Tag nach 20:30 Uhr, wenn True schläft, kann ich eigentlich nur noch ins Bett krabbeln", verriet sie in einer Folge von "The Kardashians". Die Unternehmerin verzichte derzeit auf eine Vollzeit-Nanny und kümmere sich alleine um die Erziehung ihrer Kids. Doch trotz all der Anstrengung wolle die 39-Jährige nichts an dem derzeitigen Zustand ändern: "Es ist erstaunlich. Es ist so ermüdend und gleichzeitig ist es alles, was man will, es ist verrückt. Man ist erschöpft und denkt: 'Ich werde sterben'. Und dann, wenn sie um 22 Uhr längst schlafen, denke ich: 'Ich vermisse sie.'"

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True Thompson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Tatum den Hairstylisten seiner Mutter Dad nannte? Das ist ganz normal bei kleinen Kindern! Ich finde das merkwürdig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de