So schwer fällt Khloé Kardashian die Betreuung ihrer Kids

Khloé Kardashian (39) verzichtet bei der Betreuung ihrer Kids True (6) und Tatum (1) auf eine Vollzeit-Nanny. Stattdessen kümmert sich die Reality-TV-Bekanntheit um alles selbst – wie anstrengend das Dasein als Mama sein kann, versteht sie also nur zu gut. "Jeden Tag nach 20:30 Uhr, wenn True schläft, kann ich eigentlich nur noch ins Bett krabbeln", gesteht Khloé bei The Kardashians. Doch trotz all der Anstrengung wolle sie nichts an dem derzeitigen Zustand ändern: "Es ist erstaunlich. Es ist so ermüdend und gleichzeitig ist es alles, was man will, es ist verrückt. Man ist erschöpft und denkt: 'Ich werde sterben'. Und dann, wenn sie um 22 Uhr längst schlafen, denke ich: 'Ich vermisse sie.'"

Unterstützung erhält sie jedoch von ihrem Ex-Partner und dem Vater der Kleinen, Tristan Thompson (33). Sofern der Basketballprofi nicht berufsbedingt unterwegs sein muss, packt er zu Hause mit an. Erst kürzlich besuchte Khloé gemeinsam mit True und Tatum ein Spiel des Cleveland-Cavaliers-Stars. "Das war das erste Mal, dass True ihren Vater spielen sah", berichtete ein Insider gegenüber People und fügte hinzu: "Sie hat danach gefragt, also wollte Khloé dies zu etwas Besonderem für sie machen."

Die Beziehung von Khloé und Tristan war nicht immer leicht. Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte er die Unternehmerin betrogen. Sie gab ihm dennoch eine weitere Chance – doch dann schwängerte der Profisportler eine andere Frau, während er mit Khloé Baby Nummer zwei erwartete. Der wiederholte Vertrauensbruch traf die zweifache Mutter hart. "Ich habe sechs Monate lang überhaupt nicht mit Tristan gesprochen. Nicht einmal über die Kinder", erklärte sie im vergangenen Jahr in der Familien-Reality-Show über die schwere Zeit.

Tatum und True Thompson, die Kinder von Khloé Kardashian

Khloé Kardashian und Tristan Thompson, 2021

