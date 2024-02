Bijou Phillips macht nach Scientology-Exit einen Neustart

Sie wagt einen Neuanfang. 2023 war für Bijou Phillips (43) ein hartes Jahr: Ihr damaliger Mann Danny Masterson (47) wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Der Schauspieler machte sich wegen mehrfacher Vergewaltigung schuldig. Im Anschluss daran ging seine Ehe in die Brüche und seine Ex krempelte ihr Leben um und verließ Scientology. Nach diesem großen Schritt scheint es Bijou blendend zu gehen.

"Es ist offensichtlich, dass sie Scientology hinter sich gelassen hat, wenn man bedenkt, mit wem sie abhängt", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Die 43-Jährige stehe aber mit "ihrer Familie und ihren Freunden, die immer noch in Scientology sind", in Kontakt. Die Schauspielerin sei im Moment dabei, einen Neustart zu machen: "Bijou versucht, den ganzen Schlamassel hinter sich zu lassen und sich darauf zu konzentrieren, ein neues Kapitel aufzuschlagen."

Anfang Januar wurde berichtet, dass Bijou aus persönlichen Gründen aus der Glaubensbewegung ausgetreten sei. "Bijou zog vor ein paar Wochen den Schlussstrich, nachdem sie herausgefunden hatte, dass Danny zur unterdrückenden Person erklärt worden war, weil er den Standards der Kirche nicht entsprach", hatte ein Insider gegenüber Daily Mail mitgeteilt.

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson, 2008

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson auf dem Sundance Film Festival 2007

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

