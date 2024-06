Neuanfang: Giovanni Zarrella macht nur noch eigene Songs!

Giovanni Zarrella (46) wurde 2011 schlagartig berühmt durch die Band Bro’Sis und ist seitdem mit seinen italienischen Interpretationen von bekannten Songs zum Schlagerstar geworden – doch das will der Sänger jetzt hinter sich lassen! Im Gespräch mit T-Online erklärt Giovanni sein neues Konzept: "Für mich war es persönlich wichtig und an der Zeit, etwas zu machen, was man hinterlässt. Etwas, wo man auch sagen kann: 'Hey, das ist von mir, das ist meine Musik, mein Lied, mein Album.'"

Nach seinen drei Alben sei es ihm jetzt wichtig, dass seine Fans auch sagen können, dass sie ein Lied von ihm gut finden und nicht nur die Version, wie er einen Song nachgesungen hat, wie er im Gespräch weitererzählt. Mit seinem neuen Song "Fantastico" gibt der 46-Jährige bereits einen Vorgeschmack auf sein kommendes Album im Herbst. Giovanni hat mit dem Song einen besonderen Wunsch: "Es wäre schön, wenn es der inoffizielle EM-Song wird. [...] Denn ich liebe nicht nur Musik, ich liebe auch den Fußball extrem. Das sind meine zwei großen Leidenschaften.

Passend zu seiner neuen Single plaudert der Sänger über sein persönliches Familienglück mit seiner Frau Jana Ina Zarrella (47): "Das Fantastischste in meinem Leben ist auf jeden Fall meine Familie. Also meine Kinder, meine Frau, meine Eltern, meine Geschwister. Auch mein enger Freundeskreis. Dass es den Menschen, die ich liebe, gut geht." Seinem Sohn Gabriel Bruno und seiner Tochter gibt er einen besonderen Rat mit auf den Weg: "Dass man auch, wenn es mal schwer ist, weiß, wofür man es tut. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ziel im Leben, weil man einfach auch viel Zeit damit verbringt."

Getty Images Giovanni Zarrella, Musiker

Getty Images Giovanni Zarrella und Jana Ina Zarrella, 2024

