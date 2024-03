Jana Ina und Giovanni Zarrella turteln in den Bergen herum!

Diese zwei schwelgen im absoluten Liebesglück! Jana Ina (47) und Giovanni Zarrella (46) sind seit fast 20 Jahren miteinander verheiratet. Im Laufe ihrer Ehe durften die Moderatorin und der Sänger auch bereits zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Auf Social Media gibt das Paar immer wieder private Einblicke in sein Liebesleben. So wie jetzt auch wieder: Giovanni und Jana Ina gönnen sich eine idyllische Auszeit!

Auf Instagram melden sich die Eheleute bei ihren Fans – und zwar mit einer süßen Bilderreihe aus dem Urlaub! Darauf posieren Jana Ina und Giovanni total verliebt vor einer traumhaften Bergkulisse für die Kamera. Der 46-Jährige lässt es sich dabei auch nicht nehmen, seiner besseren Hälfte einen liebevollen Kuss auf die Wange zu geben. Dem Post fügt die Beauty neben schwarzen Herz-Emojis einen Ausschnitt des Songtexts von "Ain't No Mountain High Enough" von Marvin Gaye (✝44) und Tammi Terrell hinzu.

Im Interview mit Promiflash verriet Giovanni bei der Berlin Fashion Week, wie gerne er mit Jana Ina zu gemeinsamen Jobs und Veranstaltungen gehe. "So ein Tag wie heute ist für uns wie so ein kleiner Pärchenausflug", erklärte der Moderator und fügte hinzu: "Man kommt zusammen beim Hotel an, man lässt sich fertig machen, man bestellt was Kleines zu essen, man kommt zusammen zum Event – das ist echt schön."

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarrella im Februar 2024

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella

