Schwangere Francesca Farago leidet unter Schlaflosigkeit

Francesca Farago (30) ist derzeit mit Zwillingen schwanger. Im Interview mit People gibt die "Too Hot To Handle"-Bekanntheit zu, dass sie während der Schwangerschaft mit Schlafproblemen kämpft. "Ich schlafe nicht, und ich schlafe nie. Ich wache alle 30 Minuten auf, um zu pinkeln", erklärt Francesca. Außerdem hat sie großen Respekt vor der Schwangerschaft: "Es gibt viele Ängste und Dinge, von denen man nicht weiß, dass sie passieren können, wenn man schwanger ist. Jeden Tag lerne ich etwas dazu. Aber alles läuft gut und wir hoffen, dass es weiterhin so gut läuft. Ich bin jetzt im zweiten Trimester und fühle mich supergut."

Während der Zwillingsschwangerschaft hat Francesca tatkräftige Unterstützung von ihrem Partner Jesse Sullivan (34). Er versucht, der Influencerin zu helfen, wo er kann. "Ich koche. Ich putze. Ich kümmere mich um die Tiere. Im ersten Trimester kam sie kaum aus dem Bett, also habe ich einfach alles gemacht und jetzt geht es ihr endlich gut", führt der TikTok-Star aus.

Vor ihrer Beziehung mit Jesse war Francesca einige Zeit mit ihrem "Too Hot To Handle"-Kollegen Harry Jowsey (27) in einer Beziehung gewesen. Ein paar Monate später trennten sie sich jedoch. Nach ihrer Teilnahme an "Perfect Match" lernte sie dann kurze Zeit später Jesse kennen. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele und mittlerweile sogar verlobt.

Instagram / francescafarago Jesse Sullivan und Francesca Farago im Juni 2024

Getty Images Francesca Farago, Mai 2024

