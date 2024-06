So extravagant feiert Sofia Richie ihre neugeborene Tochter

Sofia Richie (25) lässt die Korken knallen! Vor rund drei Wochen wurde die Tochter von Lionel Richie (74) zum ersten Mal Mutter – gemeinsam mit ihrem Ehemann Elliot Grainge bekam sie die kleine Eloise. Jetzt schmeißt das Model zu Ehren seiner Tochter eine Party, die sich sehen lassen kann. Einblicke auf Instagram zeigen eine lange, prachtvoll mit Blumen geschmückte Tafel unter freiem Himmel. Neben einem mehrgängigen Menü erwarten die zahlreichen Gäste auch einen Crêpe-Stand und ein Buffet mit Törtchen und Co. Weitere süße Details sind Cocktails, benannt nach Eloise und ihren stolzen Eltern, sowie T-Shirts, bedruckt mit dem Namen des Promi-Sprösslings, die die Gäste mitnehmen dürfen.

Für ihr Töchterchen hat das Ehepaar wohl keine Kosten und Mühen gescheut. Kein Wunder: Seit Eloise da ist, sollen Sofia und Elliot auf Wolke sieben schweben. "Sie müssen sich noch daran gewöhnen, Eltern zu sein, aber es ist für beide ganz natürlich", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Und auch Opa Lionel soll hin und weg sein von der Kleinen: "Er ist so stolz und weint jedes Mal, wenn er sie im Arm hält." Die Quelle betont, es sei eine ganz besondere Zeit für die gesamte Familie.

Vor rund einem Jahr gaben sich Sofia und Elliot das Jawort. In Südfrankreich zelebrierten die zwei Millionärssprösslinge ihre Liebe mit einer bombastischen Hochzeitsfeier. Und auch bei dieser Feierlichkeit war Lionel nah am Wasser gebaut! "Während wir zum Altar gelaufen sind, hat sie die ganze Zeit gesagt: 'Ich liebe dich, Papa'", erinnerte sich der "Say You, Say Me"-Interpret gegenüber Extra TV an den besonderen Moment – da habe er seine Tränen einfach nicht mehr aufhalten können.

Instagram / adeedrexler Sofia Richies Party für ihre neugeborene Tochter

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

