Ariana Grande und Ethan Slater genießen Eishockey-Date!

Ariana Grande (30) und Ethan Slater (32) genossen ihre gemeinsame Zeit zu zweit. Am Samstag besuchten die beiden das Stanley Cup Finale in Sunrise, Florida, um sich das Eishockeyspiel zwischen den Florida Panthers und den Edmonton Oilers anzusehen. Das Paar zeigte sich das gesamte Event über bestens gelaunt. Lächelnd saßen die beiden in einer Loge nebeneinander und unterhielten sich angeregt während des Spiels.

Zwischen Ariana und Ethan scheint es aktuell kaum besser laufen zu können. Erst vor wenigen Tagen unterstützte die Sängerin ihren Liebsten bei dessen einwöchiger Residenz im Café Carlyle in New York City. Wie ein Besucher gegenüber People verriet, habe Ariana über alle Witze von Ethan gelacht und ihn nach jedem Song angefeuert. Der Broadway-Star schien die Unterstützung seiner Partnerin sehr zu schätzen. "In der Show ging es hauptsächlich um ihn und seine Liebe zur Musik und Theater, obwohl er einen kurzen Blick auf Ariana warf, als er eine Zeile über 'Lucky to be in love' sang. Es war sehr niedlich", verriet der Insider.

Ariana und Ethan lernten sich im Rahmen der Dreharbeiten für den Film "Wicked" kennen. Aus anfänglicher Freundschaft soll schnell Liebe geworden sein. Doch nicht nur bei der "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)"-Interpretin konnte Ethan ziemlich Eindruck machen – auch Arianas Familie zeigt sich von ihm sehr begeistert. "Ich liebe ihn, er ist ein sehr netter Kerl", schwärmte ihr Bruder Frankie Grande (41) erst kürzlich in einem Interview mit TooFab.

Getty Images Ariana Grande im März 2024

Instagram / jeffgoldblum Jeff Goldblum, Ariana Grande, Ethan Slater, Jonathan Bailey, Cynthia Erivo und Michelle Yeoh

