Ariana Grandes Bruder schwärmt von ihrem Freund Ethan

Ariana Grandes (30) Bruder Frankie Grande (41) äußerte sich total begeistert über den neuen Freund seiner Schwester, Ethan Slater (32)! Bei einem Event in Los Angeles sprach Frankie im Interview mit TooFab liebevoll über den 32-jährigen Schauspieler und lobte seine "wunderbare" Art. "Ich liebe ihn, er ist ein sehr netter Kerl", betonte der Tänzer und fügte hinzu, dass er Ethan bereits seit dessen Auftritt in "SpongeBob – Das Musical" bewundere. Auch Ariana und Ethan lernten sich während der Dreharbeiten zu einer Musical-Verfilmung kennen – und zwar am Set des Films "Wicked", der Ende des Jahres in die Kinos kommt.

Frankie hatte die Gelegenheit, Ariana am Set von "Wicked" zu besuchen und schwärmte davon, wie er seine Schwester und ihre Co-Darstellerin Cynthia Erivo beim Dreh beobachtete. "Ich war den Tränen nah, als ich meine kleine Schwester ihre Traumrolle spielen sah", erinnerte er sich. Ethan, der sich im vergangenen Jahr von seiner Frau Lilly Jay trennte, soll seit Juli 2023 offiziell mit der "We Can't Be Friends"-Sängerin zusammen sein. Die beiden leben mittlerweile angeblich gemeinsam in New York und Ariana unterstützte Ethan sogar bei seinen "Spamalot"-Shows.

Das Liebesleben von Ariana und Ethan hat für viele Schlagzeilen gesorgt, besonders nachdem bekannt wurde, dass beide ihre jeweiligen früheren Ehen beendet hatten. Ari und ihr Ex-Mann Dalton Gomez (28) trennten sich im Januar vergangenen Jahres, während sich Ethan von seiner Frau Lilly Jay, mit der er einen Sohn hat, trennte. Trotz der öffentlichen Aufmerksamkeit zeigen sich die beiden immer wieder glücklich miteinander und wurden kürzlich bei gemeinsamen Ausflügen und Events in New York City gesichtet. "Alle ihre Freunde lieben ihn", erzählte ein Insider zudem gegenüber Us Weekly.

Während die Beziehung zwischen Ariana und Ethan an Tiefe gewinnt und sich beide auf eine aufregende gemeinsame Zukunft freuen, gibt es auch Herausforderungen, die sie überwinden mussten. Trotz des Glücks, das sie in ihrer neuen Partnerschaft gefunden haben, hat ihr öffentliches Liebesleben auch Schattenseiten mit sich gebracht. Besonders ihre frühen Tage als Paar waren von Gerüchten und Kritik überschattet, die die beiden jedoch tapfer gemeinsam meisterten. Im vergangenen Jahr schien Ariana einige Hürden überwinden zu müssen. Für ihre neue Romanze, die im Juli 2023 an die Öffentlichkeit gelangt war, bekam die 30-Jährige nämlich einen ziemlichen Shitstorm. Sie lernte Ethan damals bei den Dreharbeiten am Set von "Wicked" kennen. Da Ariana und ihr Co-Star zu besagtem Zeitraum jeweils verheiratet waren, kursierten einige böse Kommentare, in denen der "Yes, and?"-Interpretin Untreue vorgeworfen wurde. Trotzdem ließ sich die US-Amerikanerin davon nicht unterkriegen.

Ariana Grande, Sängerin

Ethan Slater, Schauspieler

Ariana Grande, 2020

