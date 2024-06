Barry Keoghan spielt Hauptrolle in Sabrinas neuem Musikvideo

Lange vermuteten die Fans von Sabrina Carpenter (25), dass sie und Barry Keoghan (31) ein Paar sind. Mittlerweile zeigen sie ihre Beziehung ganz offen – auch in dem neuen Musikvideo der Sängerin. In "Please Please Please" schlüpft der "Saltburn"-Star in die Rolle eines Bad Boys, dem Sabrina ihre volle Aufmerksamkeit schenkt. Zwischen Schlägereien und verdächtigen Geschäften kommen sich die Turteltauben ziemlich nahe! Mehr zu den Szenen aus dem neuen Song erfahrt ihr im Video!



