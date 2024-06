Detlef D! Soost und Ekaterina starten gemeinsames Projekt!

Während der diesjährigen Let's Dance-Staffel wurden Detlef D! Soost (53) und Ekaterina Leonova (37) zu einem Dreamteam und bauten eine enge Verbindung auf. Jetzt, wo sie nicht länger zusammen auf dem Tanzparkett stehen, fangen die beiden an, sich zu vermissen – und haben deswegen eine Idee! In ihrer Instagram-Story verkündet die Profitänzerin: "Wir wollen an diesem Wochenende zwei Tanzworkshops in Berlin organisieren. Ich weiß, es ist relativ kurzfristig und sehr spontan. Aber falls ihr Lust und Zeit habt, kommt gerne vorbei." Sie freue sich schon sehr, vor allem auf das Wiedersehen von Team D!kat, wie sich Detlef und Ekat zusammen nennen.

Dass sich die beiden auch nach der beliebten Tanzshow noch bestens verstehen und den Kontakt halten, verriet D! erst kürzlich in einem Interview mit Gala. "Wir schreiben jeden Tag miteinander, wie es ihr geht, wie es mir geht. Wir schreiben auch: 'Ey Mensch, ich vermisse so ein bisschen die Zeit und unsere Gespräche' und so", erklärte er. Er und Ekat seien mittlerweile richtig gute Freunde. "Sie gehört zum erweiterten Teil unserer Familie", führte der Choreograf weiter aus.

Und Ekat schwärmte in der Vergangenheit ebenfalls von ihrem "Let's Dance"-Partner. Im Netz offenbarte die 37-Jährige, wie sehr die beiden während der Trainingsphasen zusammengewachsen seien – sie habe D! als Menschen kennenlernen dürfen und dabei viele Gemeinsamkeiten entdeckt. "Ich sehe einen sehr sensiblen, liebevollen, herzlichen und verletzlichen Mann hinter der harten Schale", offenbarte sie und ergänzte: "Die starken Menschen sind eigentlich diejenigen, die am 'schwächsten' sind. Und so sind wir beide."

Anzeige Anzeige

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, dass die beiden zwei Tanzworkshops organisieren? Das ist wirklich eine tolle Idee! Davon halte ich nicht viel. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de