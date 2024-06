Treffen geplant: Kim Virginia will Aussprache mit Twenty4tim

Wie geht es jetzt für Kim Virginia Hartung (29) und Twenty4tim (23) weiter? Die ehemalige Temptation Island-Verführerin und der TikToker hatten nach dem Dschungelcamp miteinander angebandelt und sich anschließend immer wieder getroffen. In den vergangenen Monaten hat sich Kim jedoch von Tim distanziert. Auf die Frage eines Fans, was denn nun der Stand der Dinge bei ihnen sei, antwortet die einstige Flugbegleiterin in ihrer Instagram-Story: "Wir sehen uns in den nächsten Tagen." Sie wolle über alles reden und dann Genaueres sagen.

Tim verriet vor wenigen Tagen im Interview mit RTL, dass er selbst nicht sagen könne, was aktuell das Problem bei ihnen sei: "Ich weiß gar nicht, ob es vorbei ist, Kim folgt mir ja nicht mehr." Er sei sehr überrascht gewesen, dass die Influencerin ihn aus ihrer Abo-Liste gestrichen hat – schließlich sei von seiner Seite aus nichts vorgefallen. Deshalb betonte er, Redebedarf zu haben: "Wir waren jetzt beide in Miami, durch Zufall. Das klingt ja eigentlich noch trashiger als jedes Reality-Format, aber wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. [...] Wir haben uns nicht getroffen, wir müssen noch miteinander reden."

Im Promiflash-Interview hatte Kim zuvor erklärt, dass es mehrere Gründe gebe, warum sie Abstand von Tim genommen hatte – konkret nennen wolle sie diese aber nicht. Dennoch hatte sie klargestellt, dass sie nach wie vor in einer Kennenlernphase seien: "Ich hoffe natürlich am Ende des Tages, dass es eine Beziehung wird, aber wenn nicht, dann freue ich mich einfach, dass ich einen so tollen Menschen kennenlernen konnte."

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Kim Virgina Hartung im Dschungelcamp 2024

