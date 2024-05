Hin und her mit Kim Virginia: Twenty4tim ist auch verwirrt!

Was ist denn eigentlich bei Twenty4tim (23) und Kim Virginia Hartung (29) los? Die beiden Influencer lernten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennen – danach soll es zwischen ihnen gefunkt haben und sie lernten sich näher kennen. Doch plötzlich schien es zwischen ihnen zu kriseln. Kim entfolgte Tim sogar. Im Interview mit RTL stellt der Content Creator klar, dass er selbst nicht weiß, was das Problem ist: "Ich weiß gar nicht, ob es vorbei ist, Kim folgt mir ja nicht mehr. Ich kann euch gerade auch nicht sagen, was abgeht."

Der "Bling Bling"-Interpret sei selbst sehr überrascht gewesen, als er gesehen habe, dass Kim ihm entfolgt sei. "Weil ich tatsächlich nicht weiß, warum sie mir entfolgt ist", erklärt er und fügt hinzu, dass von seiner Seite aus nichts vorgefallen sei, er aber wisse, dass sie etwas ansprechen wolle. Ein klärendes Gespräch habe es bisher dennoch nicht gegeben – trotz eines zeitgleichen Urlaubs in Miami. "Wir waren jetzt beide in Miami, durch Zufall. Das klingt ja eigentlich noch trashiger als jedes Reality-Format, aber wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. [...] Wir haben uns nicht getroffen, wir müssen noch miteinander reden", gibt er offen zu.

In einem früheren Interview mit Promiflash erklärte das Ex-Bachelor-Girl seine Gründe für das Drama: "Ich habe mich ein bisschen distanziert." Dafür gebe es mehrere Gründe, die Kim jedoch zunächst für sich behalten wollte. Sie brauche jedoch mehr Zeit für sich und ihre eigenen Bedürfnisse. Ihrer Meinung nach habe das jedoch nichts an ihrem Verhältnis zu Tim geändert: "Wir sind immer noch in der Kennenlernphase."

Twenty4tim, Influencer

Kim Virginia Hartung, Influencerin

