Vertrauensbeweis: Prinzessin Kate befördert ihre Stylistin!

Prinzessin Kate (42) scheint zu wissen, auf wen sie sich wirklich verlassen kann: Eine Person, die ihr enges Vertrauen genießt, ist Natasha Archer. Sie ist kein unbekanntes Gesicht an der Seite von Prinz Williams (41) Gattin und wohl schon eine Weile weitaus mehr als Kates persönliche Stylistin. Wie Daily Mail berichtet, hat die Prinzessin ihre enge Vertraute nun in eine wichtige Position befördert: Natasha übernimmt zukünftig die leitende private Assistenz von Kate und William und ist damit offiziell ein fester Bestandteil im Alltag der königlichen Familie.

Für Insider scheint diese Beförderung keine Überraschung zu sein, wie auch eine Quelle gegenüber dem Magazin erklärte: "Natasha verdient diese Aufwertung – sie ist unfehlbar, diskret und loyal gegenüber Kate. Auch die Gehaltserhöhung wird willkommen sein. Diese Ernennung bedeutet, dass wir Natasha in den kommenden Jahren an Kates Seite sehen werden." Die Verbindung zwischen den beiden Frauen scheint sich in den vergangenen Monaten, in denen sich Kate schon wegen ihrer Krebserkrankung in Behandlung befindet, noch verstärkt zu haben: Natasha soll nicht nur diejenige gewesen sein, die die Prinzessin nach ihrer Bauchoperation im Januar höchstpersönlich aus der Londoner Klinik abgeholt hat. Die 36-Jährige sei auch in den engsten Kreis ausgewählter Freunde und Familienmitglieder aufgenommen worden, die der 42-Jährigen während ihres Kampfes gegen den Krebs zur Seite stehen.

Natasha kennt Kate, William und deren Familie sehr gut: Bereits seit der Hochzeit der beiden vor 13 Jahren soll die zweifache Mama die Prinzessin schon unterstützen. Laut der königlichen Biografin Claudia Joseph sei sie für Kate ein "starker Fels in der Brandung". Wie sie gegenüber Fabulous verriet, sollen die beiden Frauen durch viele Gemeinsamkeiten verbunden sein. Sie sind nicht nur beide Mütter, Natashas Sohn Theo ist auch nur wenige Monate jünger als Prinz Louis (6). Außerdem sollen sie ihr großes Interesse für Kunst und Mode miteinander teilen.

Getty Images Natasha Archer, Stylistin von Prinzessin Kate

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

