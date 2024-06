Vor Uni-Start: Suri Cruise mit Fahrrad im Park unterwegs!

Sie genießt den Sommer: Suri Cruise (18) wurde vor wenigen Tagen im New Yorker Central Park gesehen. Auf Fotos, die Hello! vorliegen, sieht man sie auf einem Fahrrad durch die Grünanlage fahren. Dabei trug die Tochter von Katie Holmes (45) und Tom Cruise (61) eine rote Hose mit lustigem Print und ein weißes, lockeres Strickoberteil. Ihre Haare flatterten im Wind und sie schien eine gute Zeit dabei zu haben, denn sie lächelt auf den Fotos. Wie das Magazin berichtet, fiel sie zwischen den anderen jungen Leuten im Park fast gar nicht auf.

Suri hat auch jeden Grund, so glücklich zu sein. Immerhin darf sie ab dem nächsten Semester an der Carnegie Mellon University studieren, eine der renommiertesten Designschulen des ganzen Landes. Das Talent für kreative Handarbeit scheint ihr im Blut zu liegen: Wie Katie gegenüber InStyle einmal erwähnt hatte, war auch ihre Mutter schon in der Modeschaffung tätig gewesen. Suri und ihre Mama nähen und basteln schon seit ihren frühen Kindertagen zusammen. "Ich habe mir immer gewünscht, dass Suri sich [auf diese Weise] auch stark fühlt. Ich wollte, dass sie Dinge selbst erschafft, anstatt sie für sich erledigen zu lassen. Auf diese Weise hatte sie immer das Sagen", erklärte Katie damals.

Was Papa Tom wohl davon hält, dass Suri nicht in seine Fußstapfen treten möchte? Dafür interessiert sich Suri wahrscheinlich relativ wenig. Die 18-Jährige und der Filmstar haben seit einigen Jahren kaum Kontakt zueinander. Tatsächlich hat die angehende Studentin vor wenigen Wochen erst ihre Namensänderung eingeleitet. Anscheinend möchte sie in Zukunft den Zweitnamen ihrer Mama, Noelle, als Nachnamen benutzen – und sich somit unabhängig von dem berühmten Namen ihres Papas als eigenständige Person etablieren, wie Beziehungsexpertin Louella Alderson gegenüber Mirror vermutet.

MEGA / Jawad Elatab Katie Holmes und ihre Tochter Suri im Januar 2018

Getty Images Katie Holmes, Tom Cruise und Tochter Suri im November 2007

