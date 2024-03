Nach elf Jahren: Justin Timberlake performt live mit *NSYNC!

Aktuell reist Justin Timberlake (43) durch die Vereinigten Staaten, um in einigen Städten Konzerte zu geben und die Lieder seines morgen erscheinenden Albums "Everything I Thought It Was" zu performen. Das Publikum in Los Angeles durfte sich dabei über einen ganz besonderen Auftritt freuen, wie ein Videoclip auf X zeigte: Zum ersten Mal nach elf Jahren sang der Musiker mit seinen einstigen *NSYNC-Bandkollegen live auf der Bühne! Das war das letzte Mal im Jahr 2013 passiert, als Justin bei den MTV Video Music Awards eine Auszeichnung erhalten hatte.

Von Anfang an war den Gästen der "One Night Only"-Show am Mittwochabend klar, dass sie etwas Großes erwartete – doch was es letztendlich sein würde, wurde bis kurz vor Konzertende geheim gehalten. In den letzten Momenten, in denen der "Mirror"-Interpret bisher immer ins Publikum gelaufen war, ertönten die ersten Klänge des *NSYNC-Hits "Gone". Der Vorhang öffnete sich und JC Chasez (47), Joey Fatone (47), Lance Bass (44) und Chris Kirkpatrick (52) stimmten mit ein. Die Fans konnten ihr Glück kaum fassen – sie brachen vor lauter Freude in Tränen aus und sangen lauthals mit.

Auch der neue Song "Paradise" wurde von der Gruppe performt. Dass dieses Lied ein neues Werk der gesamten Truppe sein würde, hatte Justin bereits zu Beginn des Monats bekannt gemacht. Das Stimmwunder hatte in einem TikTok-Video auf den Kommentar eines Fans reagiert – "Blinzel zweimal, wenn *NSYNC auf einem Song namens 'Paradise' ist", hatte es geheißen. Dabei hatte er sich auf Justins Ankündigung eines neuen Albums bezogen. Gesagt, getan: Justin hatte seine Sonnenbrille heruntergezogen, zweimal geblinzelt, sie wieder aufgesetzt und anschließend verräterisch gelächelt.

