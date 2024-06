Dennis Gries wurde von Sebastian zum Geburtstag überrascht!

Sebastian Klaus (36) und Dennis Gries suchten im Doppelpack bei Die Bachelors nach der großen Liebe. Seither entwickelte sich zwischen den beiden eine gute Freundschaft. Wie nah sich die Beaus stehen, verriet Dennis gegenüber Promiflash auf der Bertelsmann-Party in Berlin. "Sebastian, der hat mich wirklich erst vor zwei Wochen, kurz nach meinem Geburtstag, auf einmal überrascht. Katja hat es mit Sebastian so eingefädelt und auf einmal stand er wirklich vor meiner Tür!", plauderte der Reality-TV-Star aus und erinnerte sich: "Ich wusste von gar nichts und das war wirklich die schönste Überraschung, die ich zum Geburtstag bekommen habe!"

Die Rosenkavaliere genossen ihre gemeinsame Zeit sogar über mehrere Tage hinweg. Der Fitness-Fan merkte an: "Und dann haben wir noch die nächsten zwei Tage im Allgäu verbracht!" Ihn mache es besonders happy, dass er seinen Kumpel auf dem Event in Berlin wiedersieht. "Und von dem her, ach, das ist eigentlich der Gast, auf den ich mich heute am meisten freue auf der Party!", schwärmte Dennis von dem 36-Jährigen.

Dass sich die zwei nach den Dreharbeiten der Datingshow treffen, ist übrigens nicht das erste Mal: Unter anderem besuchten Sebastian und sein TV-Kollege gemeinsam ein Pferderennen. Von ihrer Zeit zu zweit teilte Katjas Partner einen Schnappschuss auf Instagram. Auf dem Foto posieren beide Arm in Arm und breit grinsend in die Kamera. "Holt die Hüte raus, es ist Pferderennen!", kommentierte der Unternehmer seinen Beitrag.

RTL Dennis Gries und Sebastian Klaus bei "Die Bachelors"

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Sebastian Klaus im April 2024

