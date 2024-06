Dreifache Mama: Bei einer Sache ist Isabel Edvardsson streng

Isabel Edvardsson (41) ist eine echte Vollblutmama. Die Profitänzerin möchte, dass sich ihr Nachwuchs frei entfalten kann. Bei einer Sache ist sie dann doch streng. Wie sie jetzt im Interview mit RTL verrät, sei gesunde Ernährung eines ihrer obersten Gebote, Süßkram hingegen eher eine Ausnahme. "Wir achten natürlich sehr darauf, dass sie nicht zu viele Süßigkeiten essen – ein bisschen ab und zu, ja. Aber zum Beispiel niemals Süßigkeiten als Belohnung für etwas, weil das, glaube ich, nicht so gut für die Entwicklung ist", findet die gebürtige Schwedin. Abgesehen davon sollen ihre Kinder aber eigene Persönlichkeiten entwickeln: "Ich möchte, dass meine Kinder kreativ werden, dass sie vieles ausprobieren, dass sie nicht zu viele Grenzen haben, also zu viele altmodische Grenzen."

Erst vor wenigen Wochen brachte Isabel einen kleinen Sohn zur Welt. Somit sind die 41-Jährige und ihr Mann Marcus Weiß (49) jetzt dreifache Eltern. Für den Let's Dance-Star ein echter Segen. "Ich liebe sie so sehr, alle drei. Ich kann es gar nicht fassen, dass ich drei Kinder bekommen habe und ich freue mich so, so sehr, dass es geklappt hat", schwärmt Isabel. Aber sind die drei Jungs genug oder planen die stolzen Eltern noch weiteren Nachwuchs? Für die mehrfache Deutsche Meisterin im Standardtanz scheint ihre Rasselbande mittlerweile genug zu sein: "Ich glaube, jetzt ist auch Ende." Nach Plänen für ein viertes Kind klingt das nicht, aber man weiß ja nie. Immerhin schwelgt Isabel regelrecht im Babyglück.

Isabels erster Sohn Mika war im September 2017 zur Welt gekommen, 2021 folgte sein kleiner Bruder. Söhnchen Nummer drei macht die kleine Familie seit April dieses Jahres komplett, sein Name ist bisher aber noch ein kleines Geheimnis. Für Isabel könnte ihr Familienleben derzeit offenbar nicht perfekter sein. "Ich bin immer noch in einer schönen Baby-Bubble und fasse nicht, dass fast zwei Monate vergangen sind, seitdem ich dreifache Mama bin! Ich liebe es und uns geht es sehr gut", freute sie sich kurz nach der Geburt in einem Instagram-Post.

Anzeige Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Anzeige Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official Marcus Weiß und Isabel Edvardsson

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Isabel bei Süßigkeiten so streng ist? Genau richtig, zu viel ist nicht gesund. Na ja, ich würde das ein wenig lockerer sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de