Traumhochzeit: Rapper Gzuz hat erneut seine Lisa geheiratet!

Er ist unter der Haube! Gzuz (34) zählt mit der 187 Straßenbande zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. In der Vergangenheit geriet der 33-Jährige öfter mit dem Gesetz in Konflikt – trotz aller Schwierigkeiten war seine Partnerin Lisa immer an seiner Seite. Das Paar hat zwei Töchter und verlobte sich im Sommer 2020. Anfang Mai folgte schließlich die standesamtliche Trauung. Jetzt ist Gzuz erneut vor den Traualtar getreten!

Seine Frau Lisa teilte jetzt auf ihrem Instagram-Profil mit ihren Fans ein paar Einblicke von der traumhaften Boho-Hochzeit! "Wow, eine schönere Hochzeit hätte ich mir nicht vorstellen können", schwärmte sie. Umgeben von Familie und Freunden fand die Zeremonie unter freiem Himmel statt. Die Braut erstrahlte an diesem Tag in einem figurbetonten Hochzeitskleid, während ihr Liebster passend dazu in einem cremefarbenen Anzug erschien.

Unter dem Post tummeln sich bereits viele Glückwünsche. "Herzlichen Glückwunsch euch beiden", schreiben viele Fans. Doch auch das Aussehen der Braut blieb nicht unbemerkt. Ein Fan schrieb: "Eine schöne, glückliche Braut".

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / gzuz187_official Gzuz, Rapper

Anzeige

Instagram / lisaerdbeer Lisa und Gzuz im März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de