Musste "Ex on the Beach"-Ryan wegen einer Freundin gehen?

Ex on the Beach-Teilnehmer Ryan Wöhrl musste die neue Staffel bereits in der dritten Folge verlassen. Ein Grund für das plötzliche Aus des Reality-TV-Sternchens wird innerhalb der aktuellen Folge auf RTL+ nicht genannt – auch er selbst äußert sich nicht dazu. Doch ist womöglich eine heimliche Freundin der wahre Grund dafür? Das lässt nun ein Video auf Instagram vermuten. In diesem spricht ein Show-Kommentator nach der Verkündung und Sina Elisas Wunsch, weiter mit Ryan in Kontakt zu bleiben, folgenden Satz: "Findet seine Freundin bestimmt auch eine Superidee..." Ist oder war Ryan also etwa vergeben?

Von diesem Sprecher ist allerdings in der offiziellen Folge kein Mucks mehr zu hören. "War das nur bei mir so, aber bei mir fehlte diese Folge komplett der Kommentator... und somit auch dieser Satz", lautete ein User-Kommentar unter dem besagten Video-Beitrag. Auch Teilnehmerin Natali fragt sich: "Ja, was war da nur los." Doch die Fans scheinen ganz stark zu vermuten, dass Ryan tatsächlich wegen einer Partnerin aus dem Format verschwinden musste. Überzeugt davon, dass er in einer Beziehung ist oder war, schrieb ein Social-Media-Nutzer: "100 Prozent, sonst hätten die Ryan nicht so früh rausgeschmissen."

Seine "Ex on the Beach"-Mitstreiter scheinen den Grund für sein Show-Ende auch nicht gewusst zu haben. In der Folge äußern die Reality-TV-Teilnehmer Vermutungen darüber, dass Ryan wohl einfach zu wenig für die Kameras zu bieten hatte. "Wenn man einfach absolut nichts macht, dann verstehe ich schon, dass das Terror-Tablet lacht", meinte Kandidatin Elli. Markus war wohl gleicher Meinung: "Dass er halt irgendwie schon seit Tag eins drei Mädels da hat und da irgendwie nichts weitergeht – das ist halt alles so ein bisschen laschi..."

Instagram / ryanwoe "Are You The One?"-Star Ryan Wöhrl

RTL Ryan Wöhrl, "Ex on the Beach"-Kandidat

