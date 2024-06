Mit Gigi und Yasin: "Love Island" bekommt erste VIP-Staffel

Bald dürfen auch bereits bekannte Realitystars bei Love Island nach dem richtigen Partner suchen. Wie Bild erfahren haben will, flimmert ab Herbst dieses Jahres die erste VIP-Staffel von "Love Island" über die Bildschirme. Und wer ist dabei? Laut dem Magazin mischen vor allem zwei altbekannte TV-Gigolos mit: Gigi Birofio (25) und Yasin Mohamed (32). Aber auch das Model Kymani Yade soll unter den Kandidaten sein – seine Mama Daisy Dee (53) nahm 2023 an Kampf der Realitystars teil. Welche weiblichen Kandidaten mit dabei sind, ist derweil wohl noch nicht bekannt. Auch gab RTL bisher noch kein offizielles Statement ab.

Aber bringt die erste Staffel "Love Island VIP" ein neues Sendungskonzept mit sich? Wohl eher nicht. Dafür ändert sich der Rhythmus, in dem die Folgen ausgestrahlt werden. Anders als beim Normalo-"Love Island", das zwei Wochen täglich läuft, gibt es in der Promivariante wöchentlich nur eine Folge. Dafür kehren die Stars an den bereits vertrauten Strand Griechenlands zurück. Auch sie sollen in einer Villa nach ihrem passenden Gegenstück suchen – doch angeblich ist diese sogar noch luxuriöser. Und etwas anderes bleibt ebenfalls gleich: Moderatorin Sylvie Meis (46) wird die Singles durch die Show geleiten.

Für Gigi ist "Love Island VIP" dann bereits das zweite große Format in diesem Jahr. Er wird in der erstmaligen All-Stars-Staffel des Dschungelcamps teilnehmen, die anlässlich des 20-jährigen Jubiläums ausgestrahlt wird. Scheint, als hätte der 25-Jährige gerade einen richtigen Lauf, denn vor wenigen Wochen feierte zusätzlich sein erster eigener Kinofilm mit dem Titel "Chill, Brudi" Premiere. Aber auch Yasin kann sich wohl nicht beschweren. Er war dieses Jahr im ersten Anlauf von The 50 zu sehen – doch den Pokal musste er im Finale an Paco Herb abgeben.

RTLZWEI Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Gigi Birofio, Dschungelcamp-Allstar

