Seltene Aufnahme: Heidi Klum zeigt ihren Bruder im Netz

Mit ihren TV-Projekten in Deutschland und den USA wurde Heidi Klum (51) vom Supermodel zum Superstar. Im Rahmen eines dieser Projekte wird die Blondine auch schon bald wieder live zu sehen sein: dem großen Finale von Germany's Next Topmodel. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Community seit Beginn der Vorbereitungen regelmäßig mit durch ihren Alltag. Dabei gewährt die Moderatorin nun auch einen privaten Einblick. Denn während sie sich im Studio filmt, schwenkt sie die Kamera auf einen ganz besonderen Gast: ihren Halbbruder Michael. "Mein Bruder", schreibt Heidi zu der kurzen Aufnahme, in der dieser genüsslich einen kleinen Snack verdrückt.

Es passiert nur selten, dass die 51-Jährige ihren zahlreichen Followern solch einen Einblick gewährt. Normalerweise hält Heidi ihre Liebsten aus der Öffentlichkeit heraus und zelebriert die Zeit mit ihnen weitgehend im Privaten. Über ihren Halbbruder, der aus einer früheren Beziehung ihrer Mutter stammt, ist aus diesem Grund auch nicht allzu viel bekannt. Lediglich, dass dieser etwa sieben bis acht Jahre älter als seine berühmte Schwester ist, als Busfahrer arbeitet und mit seiner Frau und zwei Kindern in unmittelbarer Nähe zu seiner Mutter Erna in Bergisch Gladbach wohnt, sei laut diversen Medien wie RTL bestätigt. Gerade weil er üblicherweise ein recht bodenständiges Leben zu führen scheint, wird es das einstige Victoria's Secret-Model umso mehr freuen, dass ihr Familienmitglied aktuell an ihrer Seite ist.

Erst vor wenigen Wochen bewies Heidi, was für ein großer Familienmensch sie ist. Zu ihrer Geburtstagsparty Anfang des Monats versammelte sie ihre engsten Liebsten. "Alles, was ich mir nur wünschen könnte", schrieb die GNTM-Jurorin damals zu einem zuckersüßen Social-Media-Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit einer bunten und vor allem gut gelaunten Truppe freudestrahlend für die Kamera posierte. Unter anderem verbrachte sie ihren Ehrentag mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz (34), dessen Zwillingsbruder Bill (34) und ihren Kindern.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Thomas Hayo, ihrem Bruder, ihrer Tante, Michael Michalsky, ihrem Papa und ihrer Mama

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihren Kindern, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass Heidi einen Halbbruder hat? Nee, davon höre ich zum ersten Mal. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de